Мэр Норильска: эпидемиологическая ситуация может серьезно усложниться

Так, Ахметчин в своем письме, которое было адресовано Александру Уссу и председателю Заксобрания Дмитрию Свиридову, сообщил о том, что с конца марта в городском округе посредством лабораторных исследований выявлено восемьсот тридцать два случая заражения. Однако, по сведениям Министерства здравоохранения и регионального Роспотребнадзора, официальных случаев в Норильске двести девяносто три.

Ахметчин подчеркивает, что фактически на дому лечение проходят восемьсот семьдесят четыре человека, двести двадцать три пациента с тяжелой формой пневмонии пребывают в стационарах. При этом значительное количество пациентов не было учтено из-за того, что не смогли пройти тест на коронавирус в результате повышенной нагрузки больниц.

"Новые известия" пишут, что, по словам мэра, в городе в пять раз увеличилось число случаев внебольничной пневмонии. Крайне не хватает врачей и персонала, растет количество инфицированных врачей. Кроме того, в регионе не хватает бригад скорой помощи, коечный фонд практически пустой. Пациенты, ожидая приема медиков, часами сидят в коридорах больниц и поликлиник. Органы местного самоуправления Норильска не раз просили власти края о помощи, но им указывали на «неправильное лечение».