Мэр Норильска: эпидемиологическая ситуация может серьезно усложниться
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил власти Красноярского края и управление Роспотребнадзора в намеренном снижении статистики по коронавирусу. Он отметил, что в регионе не противодействуют COVID-19.
Так, Ахметчин в своем письме, которое было адресовано Александру Уссу и председателю Заксобрания Дмитрию Свиридову, сообщил о том, что с конца марта в городском округе посредством лабораторных исследований выявлено восемьсот тридцать два случая заражения. Однако, по сведениям Министерства здравоохранения и регионального Роспотребнадзора, официальных случаев в Норильске двести девяносто три.
Ахметчин подчеркивает, что фактически на дому лечение проходят восемьсот семьдесят четыре человека, двести двадцать три пациента с тяжелой формой пневмонии пребывают в стационарах. При этом значительное количество пациентов не было учтено из-за того, что не смогли пройти тест на коронавирус в результате повышенной нагрузки больниц.
"Новые известия" пишут, что, по словам мэра, в городе в пять раз увеличилось число случаев внебольничной пневмонии. Крайне не хватает врачей и персонала, растет количество инфицированных врачей. Кроме того, в регионе не хватает бригад скорой помощи, коечный фонд практически пустой. Пациенты, ожидая приема медиков, часами сидят в коридорах больниц и поликлиник. Органы местного самоуправления Норильска не раз просили власти края о помощи, но им указывали на «неправильное лечение».
Отмечается, что к сентябрю в Норильск из отпусков вернется около трети населения. Ахметчин убежден, что это отрицательно скажется на эпидобстановке. Вместе с тем в Минздраве Красноярского края неизменно отмечают снижение количества первичных пациентов с респираторными симптомами, повышенной температурой тела и признаками, которые не исключают наличие COVID-19, внебольничными пневмониями. В ведомстве также указывают на своевременное оказание медпомощи.