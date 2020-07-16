На Урале организация заплатит 10 млн рублей штрафа за ложные данные о мигрантах

В работе компании выявлено более 20 фактов нарушений российского законодательства в части предоставления ложной информации о цели пребывания иностранцев на территорию страны.

В результате было возбуждено 46 дел об административных нарушениях по ч. 6 ст. 18.9 КоАП РФ. В частности по 23 постановлениям вынесено решение о назначении штрафа в размере 400 тысяч рублей по каждому из эпизодов в отношении организации. Еще столько же штрафов по 45 тысяч рублей должен будет выплатить директор организации.

Полковник Горелых отметил, что подозреваемый каждый раз придумывал новые схемы обмана силовиков.

То их клиенты якобы ехали на Урал для участия во всевозможных выставках, то для исследования различных сфер рынка, и так далее. А в реальности «гости» оседали где угодно, только не там, где указывало вышеназванное ООО, рассказал полковник Горелых.

В общей сложности за фальсификацию данных нарушителям придется заплатить больше 10 миллионов рублей.