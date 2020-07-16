На Урале отдыхающим на пляжах выписано более 200 протоколов за незаконное купание
С началом купального сезона в акваториях Свердловской области на отдыхающих составили более двухсот протоколов за незаконное купание, сообщает департамент информационной политики региона.
В региональном департаменте информполитики отметили, что в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции составлено более двухсот административных протоколов за нарушение свердловчанами общественного порядка в береговых зонах. Наиболее частым правонарушением является купание в запрещенных местах или в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие присмотра за детьми, которые находятся в воде.
Специалисты напоминают, что на территории Свердловской области нет ни одного безопасного для купания водоема. Также категорически запрещается заходить в воду в состоянии опьянения.
Напомним, всего с начала купального сезона в регионе утонул 41 человек, среди которых 12 детей. Все инциденты произошли в местах, не оборудованных для купания, а дети находились без присмотра взрослых.