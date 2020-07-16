На Урале отдыхающим на пляжах выписано более 200 протоколов за незаконное купание

В региональном департаменте информполитики отметили, что в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции составлено более двухсот административных протоколов за нарушение свердловчанами общественного порядка в береговых зонах. Наиболее частым правонарушением является купание в запрещенных местах или в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие присмотра за детьми, которые находятся в воде.

Специалисты напоминают, что на территории Свердловской области нет ни одного безопасного для купания водоема. Также категорически запрещается заходить в воду в состоянии опьянения.