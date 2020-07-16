На Урале в районе ядерного объекта произошло землетрясение

В Красноуфимске произошло землетрясение в 3,1 балла, недалеко от склада монацита, радиоактивного песка. Природное явление было зафиксировано 14 июля в 17.33, сообщает Российское информационное агентство.
По мнению специалистов Института геофизики УрО РАН подобное явление относится к землетрясениям среднего уровня и не несёт никакой опасности для населения, а также не способно нанести какой-либо урон строениям.
Красноуфимская база построена в 1941 году. Впоследствии деревянные склады стали использовать для хранения радиоактивного песка монацита в общем объёме составляющих 82 тонны. Их планировали реализовать в одном из ядерных проектов советского периода. Но он так и не был использован, так как вместо него в производство включили такие элементы как уран и плутоний. Таким образом, монацит по сегодняшний день находится на складе не использованным.
Специалисты уверяют, что в результате такого незначительного землетрясения склады с опасным монацитом не пострадали, и подобное событие не будет иметь негативных последствий, как для людей, так и для окружающей среды.
Ранее на своей странице в «Инстаграм» один из блогеров разместил снимки Левихинского рудника, где произошел разлив шахтных вод. На снимках видно, что берега окрасились в медный цвет. На данный момент по данному факту проводит проверку Нижнетагильская прокуратура.