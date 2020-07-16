В Свердловской области за сутки впервые за месяц выявлено более 300 случаев COVID-19

В последний раз 320 случаев коронавируса было подтверждено 12 июня. В остальные дни число заболевших за сутки не доходило до 300.

По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, скачок заболеваемости обусловлен тем, что люди стали проводить время на пляжах.

Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 16 984 случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба, на 16 июля, свердловские медики вылечили 10 947 пациентов, 323 из которых — за последние сутки.