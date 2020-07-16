В Свердловской области за сутки впервые за месяц выявлено более 300 случаев COVID-19
Сегодня, 12:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 349 новых случаев инфицирования.
Сюжеты: Коронавирус
В последний раз 320 случаев коронавируса было подтверждено 12 июня. В остальные дни число заболевших за сутки не доходило до 300.
По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, скачок заболеваемости обусловлен тем, что люди стали проводить время на пляжах.
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 16 984 случаев COVID-19.
По данным оперативного штаба, на 16 июля, свердловские медики вылечили 10 947 пациентов, 323 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах находятся 872 пациента. 197 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 160 человек в реанимации, в том числе 78 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей