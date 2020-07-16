«Экстремально»: Росгидромет назвал самые грязные реки Свердловской области

Из данных отчета Росгидромета следует, что в реке Чусовой Свердловской области обнаружено 14 загрязняющих воду веществ, среди которых различные соединения железа, меди, цинка, марганца, шестивалентного хрома, нефтепродукты, сульфаты, фосфаты, органические вещества, нитритный азот, фенолы и другие.

Также часть реки Исеть, которая протекает на территории региона, называется экспертами «экстремально грязной». «Экстремально грязной» является также вода в бассейне реке Пышма. Ее загрязняют аммонийный и нитритный азоты, соединения марганца, меди, цинка, никеля и фосфаты.

Отмечается, что в Свердловской области 5% водных объектов признаны «экстремально грязными», сообщается в отчете Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается, других регионов округа, то в Челябинской области «грязными» названы 53% водных объектов, в Тюменской — 78%. В отчете сказано, что уровень загрязнения поверхности рек в Курганской области достигает 93%, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах загрязнены такие крупные водные артерии, как реки Иртыш и Обь, следствие чего в этих субъектах уровень загрязненности равен ста процентам.