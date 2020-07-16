«Норильский никель» пересмотрит подход к промышленной экологии

На результатах научной поездки будет создана новая концепция и принципы хозяйствования в Арктической зоне Российской Федерации. В работе будет учитываться и зарубежный и отечественный опыт.

По словам Владимира Потанина, руководителя «Норникеля», компания, занимающая лидирующие позиции в секторе модернизации промышленности, рассчитывает пересмотреть существующий подход к промышленной экологии на базе будущей экспедиции. Он акцентировал внимание на необходимости полномасштабного изучения арктических регионов и получения точных знаний о них. Regnum.ru пишет, что по убеждению Потанина, для реализации столь серьезных планов освоения Арктики нужно исследовать все факторы геологии и биохимии, спровоцировавшие климатические и антропогенные изменения.

Ключевые точки пятимесячной экспедиции — бассейны таймырских рек и озер. На протяжении всего исследования специалисты четырнадцати институтов Сибирского отделения (СО) РАН всесторонне исследуют экологические изменения, имевшие место быть за последние несколько лет, представив свою версию относительно перспектив взаимодействия с природными объектами.