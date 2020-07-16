Огонь, вода и люди. Как работают инспекторы пожарного надзора в Нижнем Тагиле

В преддверии Дня создания органов государственного пожарного надзора в России журналист TagilCity.ru встретился с инспектором надзорной деятельности Нижнего Тагила и Горноуральского ГО Натальей Быковой и пообщался о непростой работе, пожарах и халатности граждан.

Как стали инспектором?

По первому образованию — педагог. Нацелена была на работу с людьми. В профессию привела меня моя подруга. Я закончила институт, работала в библиотеке заведующей. Я очень энергична по характеру. У меня подружка говорила: «Как ты можешь тут сидеть?» Я говорю: как везде люди работают. И когда появилось место, она предложила попробовать. Я говорю: ну, как-то страшно. Она сказала, что все получится. Я с детства хотела быть военным, но когда я была студенткой, у нас не было женщин-военнослужащих. Это было очень мало развито. Сейчас я при погонах. Все-таки добилась той мечты к которой шла! А здесь, находясь на службе, я получила второе образование — юриста. Это мне нужно для работы. Из педагогики взяла коммуникабельность, а отсюда я взяла все, что нужно по работе — знать юридическое нюансы. Мы много ходим в Мировой и в районный суд, в арбитражи ездим. Мы должны отстаивать свою позицию. Ведь считают, что я не права. А я должна доказать, что это не мое желание, я действую в рамках законодательства, и я им рассказываю при суде. И в профессии нельзя быть глупым. Если ты просто будешь применять нормы и не осознавать что эта норма даст людям, ты не сможешь донести до человека зачем она нам нужна, ты не сможешь доказать свою правоту. Ты можешь быть тысячу раз прав, но не сможешь доказать зачем это нужно сделать.

Наиболее частые причины пожаров каковы, как считаете: поджоги, алкоголь, безалаберность?

Наиболее частые причины — это неосторожное обращение с огнем. Когда люди делают ремонты и не соблюдают правила безопасности. Например, когда делают ремонт, создавая у себя красоту в квартире, но при этом они не меняют электропроводку. Сейчас очень большая нагрузка идет на электропроводку, потому что сколько сейчас с вами приборов в одну сеть включаем. Это раньше мы включили телевизор один и все. А сейчас же у нас все идет через удлинители у нас бывает до пяти приборов. Конечно, очень частая причина пожаров у нас — это непотушенные сигареты и курение в постели, как правило, в состоянии алкогольного опьянения. А так, основная причина — это неосторожное обращение с огнем. Сейчас, тем более, лето. Разведение костров — это тоже будет неосторожность. Потому что люди недосмотрели. Практические все пожары по причине человеческого фактора. Это редко, когда природные бывают, гроза. Это уже аномалии.

Когда пожаров больше?

Увеличиваются пожары, как правило, зимой. Начинают топить печи, бани. Летом в основном горят садовые домики, так как население большей своей частью отправляется в сады. Вот совсем недавно у нас был случай в Грани: дом горел, лето, не поджог. Предварительная причина — электропроводка. Дом начал гореть с крыши и сгорел моментально. Сухо. Пожарные хоть и приехали за 10 минут, дома-то деревянные, горят моментально. Это как спичка. Тем более, тяга, плюс в тот день был ветер. Все проверки предварительно согласовываются с прокуратурой. Весной мы в основном принимаем лагеря детские, коллективные сады, где куча нарушений! Все же хотят жить красиво, при этом ничего не делать!

Как работаете с предпринимателями? Предлагали взятки, чтобы «не заметить нарушения»?

Нет. Были такие времена, сейчас у нас все надзорные органы. В предпринимательстве вообще запретили проверки, мы проверяем только бюджетников. А вообще, случаев коррупции у нас практически нет. У нас в Тагиле 100% их нет. По Свердловской области, мне кажется, только года три назад было. И то, там была такая статистика. Сейчас невыгодно предпринимателям давать откаты, потому что мы все равно придем. Вот дали вы мне взятку, через год придет другой инспектор. На одних откатах жить не будешь. Требования пожарной безопасности меняются, ужесточаются из года в год. Идет рост увеличения электроприборов. При строительстве теперь обязательное требование, что у нас на всех объектах должна быть сигнализация, где провода несгораемые. Случился пожар на объекте, и люди должны эвакуироваться за определенное время, и пожарная сигнализация должна их об этом предупредить. Когда горит объект, дым очень черный и практически в нем ориентироваться невозможно. Поэтому мы обязательно требуем, чтобы система оповещения была в исправном состоянии. А если провод будет сгораемый, как раньше было, то система отключается, и ты, как слепой котенок, остаешься без направления. Мы требуем, чтобы на всех эвакуационных ходах двери были закрыты не на замок, а на щеколду. Как только сработала пожарная сигнализация, идет разблокирование дверей, так они в обычном режиме закрыты, а тут сигнализация их разблокирует. Обязательное требование — доступ свободного выхода из помещения. Это у нас везде. Во время массовых нахождений людей на объекте обязательно должен быть свободный выход.

Дает ли результат профилактическая работа с населением?

Мы обязательно, когда проверяем объекты, проводим инструктажи. Даже посещая несколько раз один объект. Там все равно всегда новенькие. Интересно, у людей каждый раз возникают вопросы. Я людям не могу запретить спрашивать во время проверок, вот как дома, например, себя вести? Я им начинаю рассказывать, как простым жителям, что самый опасный фактор на пожаре — паника. Если человек только запаникует — он потеряется, не выйдет из помещения. Он ни себя не спасет, ни вас. Поэтому, всегда говорю: увидели пожар, оказались в зоне пожара — первое, что вы делаете, вы должны себя собрать. Паника — вы остались в этом пожаре навсегда.

Где чаще всего проводите такие беседы?

Нас частенько приглашают на собрания в загородные сады. Мы пришли, вынесли им акты. Зачастую председатели просят: «Можете сами прийти своим языком донести?» Люди больше верят надзорным органам, чем председателям. Мы приходим, выступаем на собраниях. У нас в апреле было очень много рейдов. Мы ходили по садам. Нам выдавались специальные распоряжения. Мы заходим в сад с определенной целью — проверка. Идем по садовым участкам, видим нарушения, подходим к собственникам, рассказываем: вот это — можно, вот это — нельзя. Тем более у нас как раз совпали эти проверки с противопожарным режимом, когда нельзя было разведение костров, когда штрафы очень огромные. Сейчас его сняли со 2 июля. До собственников мы стараемся донести какую-либо информацию. У нас много разных памяток. Мы обязательно их приносим, выдаем людям. Есть памятки для производства отдела, для садоводов, есть памятка действий при пожаре.

В жилых домах тоже работаете?

Так же проводим рейды в квартирах. Например, я пошла наверх, с 9 начинаю идти по всем этажам. Звоню в квартиры, кто открыл и с тем беседую. То есть, я провожу обучение жителей на дому. Вручаю обязательно им памятки. В квартиры мы не заходим. Наша цель — обучение. Спрашиваю: как себя вести? Многие теряются. Им отвечаю, что элементарно: видите, что не можете выйти из подъезда, говорит, например, внизу квартира, бежать вниз нельзя, остаемся дома. Двери плотно закрыли и ждем, когда пожарные придут. Но приходят пожарные, обязательно с ними эвакуируйтесь. Почему? Потому что наши мальчики работают в масках. Если случится, что вам стало плохо, вам дадут подышать и вас выведут. У нас был такой случай очень тяжелый: у нас погибла женщина. Она жила на 6 этаже, родители на 8. Она между этажами побежала, чтобы их спасти, и сама между этажами погибла. Потому что дым всегда легче воздуха, он поднимается вверх. И на высоте концентрация дыма самая большая. Почему мы и говорим людям — в дыму опускаемся низко к полу. Почему? Потому что на уровне человеческих органов дыхания концентрация дыма самая большая, и человеческому организму хватает всего двух-трех глубоких вдохов, чтобы быть полностью парализованным. Я не буду осознавать, что мне надо в дверь выползти, я этого сделать не смогу. Все, мой организм со мной не работает, я падаю и, осознавая это, я умираю. Я говорю: не можете выйти? Плотно зверь затыкали и сидим, ждем. Если можем выйти — носики-ротики прикрыли любой тканью. Люди даже этого элементарно не знают!

Где еще проходят рейды?

Очень много мы ходим по социальным объектам: дома престарелых, детские дома, какие-то социальные службы. Вот я раньше очень часто ходила в Тагилстроевском районе на Землячки, 3 (Социальный центр обслуживания населения — прим. ред.). Раз в месяц я с ними собиралась, проводила инструктаж с пожилыми. Но помимо этого у бабулей было столько вопросов. Я им фильмы показывала учебные. То есть, если я говорила на работе: я, девочки, приду через минут 15. Меня ожидали через час. Бабули начинают столько всего рассказывать. Ну не скажешь же ты: мне некогда? Сидишь и слушаешь.

Почему участились случаи возгорания автомобилей?

Я не понимаю, почему они горят. Ладно, когда автомобиль горит по причине фактора если водитель за ним не ухаживает, не осмотрел проводку. Но сейчас очень много поджогов. У меня лично был 2 года назад поджог во дворе под окнами. Сливали бензин. Мне кажется, тут играет роль экономическая ситуация в стране. Потому что, либо что-то снимают с машины, и потом, чтобы следы преступления убрать, могут поджигать. Либо как у нас — слили бензин. Может быть, из-за курения.

Много жалоб?

Очень выросло число жалоб. Люди жалуются на все. Соседи между собой не могут что-то поделить, вот, на мою межу залез построился. Недавно жалоба была: они между собой не могут поделить водосток, начинают придумывать, что у них, видите ли, вот тут вот мангал, а у него там баня, и что с мангала летят искры. Мангал полностью производственный. Людям доступны стали сайты, и они начинают писать жалобы. Например, если открылась пилорама, там огромное количество требований: должны очищать от опилок землю, противопожарное расстояние соблюдать, у них должен быть обязательно проведен водопровод для пожаротушения. А у нас частники открылись, они этого не соблюдают. Им начинаешь говорить, а они: «Откуда у нас деньги?» Бывает, открывают возле жилых домов автосервис. Там тоже к ним куча требований. Должно быть специальное разрешение, специальное обучение. Мы обязательно проверяем у них удостоверение сварщиков. То, что он обучен. В автосервисах обязательно должен быть огнетушитель и первичные средства пожаротушения. А как правило, мало у нас таких автосервисов. Особенно, в частном секторе. Как мне один раз заявил владелец такого сервиса: «Это мой жилой дом, я открыл и вообще ничего не ремонтирую». А к нам приходит много жалоб на его сервис. Я говорю: чем пожар тушить будете? Он отвечает: «Огнетушитель есть в машине». Я объясняю, что это нужно добежать до машины, открыть багажник и попытаться затушить… Люди пытаются найти работу при минимальном количестве денежных средств на соблюдение тех или иных норм. То есть, на первом месте стоит выгода.

Кем должен быть инспектор?

Каждый инспектор должен быть психологом. Вот, ладно, у меня есть образование педагогическое, я еще как-то к людям могу найти подход. А не всем ребятам так повезло. Например, приходишь ты на объект, все равно каждого проверяющего воспринимают как врага. Придет — накапает. Ты же приходишь, должен к себе человека расположить. Каждая проверка — это огромный эмоциональный стресс. Сначала пытаешься к себе человека расположить, начинаешь с ним беседовать. Он успокаивается, и ты уже спокойно идешь, дальше с ним проводишь беседу. А если приходишь и говоришь: так, мне быстро показали вот это и это. То человек теряется, у него даже это может быть, и он знает где это и как это делать. Зажимается человек, и все. Как мне один раз сказали, причем мои же друзья: «Ходите, тут пальцем тыкнули, вот это сделайте, вот это сделайте». А вы, говорю, хоть раз пытались человеку вручить документ о том, что они должны сделать? Мы работаем с директорами огромных предприятий. И я когда прихожу к директору завода, я — никто, чтобы ему указания давать. Я пришла и действую только в рамках закона. Не все могут работать инспекторами. Кто-то остается в инспекции и достигает хороших высот, показателей, а кто-то нет. Когда ребята приходят из института, им там другое преподают — пожаротушение, а мы же две разные службы. При этом мы должны каждый знать их предмет, они наш предмет.

Как работает новоиспеченный инспектор?

Мы когда пришли на должности, нас сразу посылают на курсы. Мы там все проходим. Я также сдавала, на домик залезала со штурмовкой. И я бегала со стволом. Мы обязательно все умеем оказывать первую медицинскую помощь. У нас обязательно зачеты раз в год, мы нормативку изучаем, у нас есть целые тетрадки, в которых записываем какие нам документы приходят, все изменения в законодательстве должны знать. Это знаете, как приходят директора, мы им говорим: «Вот это — вот это». А он отвечает, что не знал. Я сразу же говорю: незнание закона не освобождает от ответственности. Это целая статья в гражданском законодательстве. Вы когда становились руководителем, вы подписывались под тем, что вы должны знать вот это, вот это. Вы — руководитель. И вы несете в целом ответственность за объект.

Какие случаи из рабочей практики запомнились?

Я служу 18 лет. Когда пришла, у нас еще не было разделения на отдел дознания и отдел профилактики. Мы все выезжали на пожары. Вот у меня был смешной случай. Он смешной и в то же время трагикомичный. Первый свой пожар я никогда не забуду. У меня на Кушве горел дом частный, и был такой сентябрь теплый-теплый, но настолько ветреный, что у них загорелся бывший сеновал. Они не заметили. Горит пристрой, а жители в доме. Была бабушка-инвалид в годах совсем, за 80, дочка у нее тоже уже под 60 лет, и был один сын этой дочери ему лет 27, и пришел еще младший потом из института. Соседи вызывают пожарную, начинается эвакуация. Пожарные тушат дом, и в этот момент бабулька вспоминает, что у нее в доме остались наградные документы на ее мужа. И она до этого не ходила, а тут вскакивает с кресла и кидается в дом, а за ней кидается ее дочь, за ними пожарные их вытаскивают-выхватывают. Могло же и обрушение в этот момент произойти. То есть, я всегда людям говорю: если вы уже побывали один раз в пожаре, то вы получили дозу отравления продуктами горения, второго раза у вас просто организм не выдержит. Ладно вы о себе не подумали, но за вами еще кидаются люди. Пожарные имеют право оставить их там, не спасая. Надо, прежде чем что-то делать, подумать несколько раз. А второй случай был такой трагический, когда на пожаре погиб ребенок, но это давно (я пожары в своей практике застала 2 года только, потом все перешли в профилактику). Каждый пожар по-своему страшен. Даже если там люди не страдают. Это человеческое горе. Это настолько эмоциональное потрясение у людей. Что такое садовый домик? В него вложена душа. И когда деревянный домик горит, человек частичку себя теряет.

Как происходит работа при случаях пожаров с летальным исходом?

Идет сразу докладная записка в главное управление. Они в течение двух часов должны создать записку в главном управлении о причине трагедии, которая произошла. Уже потом пошла наша работа. Мы проводим обучение близлежащим домам. Это обязательно. Называется отработка либо гибели либо травмы. Лучше повторить лишний раз, чтобы напомнить. Вот в деревнях свое сельское хозяйство. Они говорят, что им некогда все соблюдать. Как они кидают электропроводку? Надо им соединить — соединили как попало. Все идет по деревянному дому. И когда у нас идет замыкание электропроводов и возгорание, мы начинаем искать виноватого. Я говорю: какие виноватые могут быть? Это все число ваше. Профилактика — один из наших видов деятельности. Обязательный вид деятельности. Легче предупредить, чем последствия устранять. У нас в МЧС какой девиз — предупреждение, спасение, помощь! То есть, на первом месте у нас всегда предупреждение.

Еще какие-то случаи вспоминаются по работе?

Он не смешной случай, вообще. Но я часто его детям рассказываю. Бабулька с внуком. Внучку 4 года, в частном жилом доме. Осень, собирают листву, сгребают ее. И бабулька не замечает, что попадает туда баллончик из-под лака для волос, к примеру. То есть, он находится под давлением. Она поджигает костер. Внучек маленький подбегает посмотреть, как костер горит. Ему очень интересно. И в один момент баллон нагревается, происходит взрыв. Весь костер летит на ребенка. И опять вам человеческий фактор, человеческая беспечность. Вообще мы говорим: если вы что-то делаете с поджиганием костров, дети не должны подходить без надсмотра.

18 июля — День создания в России органов госпожнадзора. Будете отмечать с коллегами?

Это первый год, когда мы останемся без отмечаний праздников из-за коронавируса. Руководство поздравит, но отмечать не будем. Но что делать, раз такая ситуация в стране. Тем более, режим продлен. Мы — люди привыкшие что надо, значит, надо. Все в законодательных рамках. Нам нельзя показать себя непрезентабельно, мы всегда при форме. Всегда выглядим опрятно.

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