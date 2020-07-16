Осужденный за подготовку мятежа экс-полковник ГРУ приехал к схиигумену Сергию

Супруга Квачкова написала в соцсети, что они с мужем в гостях у Сергия и завтра они планируют побывать на службе в Храме-на-Крови. По информации издания, Квачков встретится с полковником в отставке Леонидом Хабаровым, который также получил строк за организацию мятежа.