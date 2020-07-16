Осужденный за подготовку мятежа экс-полковник ГРУ приехал к схиигумену Сергию
Сегодня, 19:14ОбществоФото: страница Надежды Квачковой во «ВКонтакте»
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В Среднеуральский женский монастырь навестить схиигумена Сергия приехал полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. Ранее он отсидел в тюрьме за организацию вооруженного мятежа, также он обвинялся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, пишет Znak.
Супруга Квачкова написала в соцсети, что они с мужем в гостях у Сергия и завтра они планируют побывать на службе в Храме-на-Крови. По информации издания, Квачков встретится с полковником в отставке Леонидом Хабаровым, который также получил строк за организацию мятежа.
В 2013 году Квачкова как руководителя «Народного фронта освобождения России» признали виновным в подготовке вооруженного мятежа в нескольких городах России и вовлечении людей в террористическую деятельность. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, но выпустили в 2019 году.
Напомним, что служители Среднеуральского женского монастыря планируют сегодня провести альтернативный крестный ход в честь царской семьи, расстрелянной под Екатеринбургом.
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