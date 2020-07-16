Родители воспитанников Среднеуральского женского монастыря выступили против проверок

Родители полагают, что вопросы следователей о сексуальном и психологическом насилии "развращают" их детей.

Авторы письма также сообщают, что их дети, которые проживают в монастыре, ограждены от информации, связанной с сексуальным просвещением. Девочки, по словам родителей, носят длинные юбки, а также согласно православной социо-культурной традиции покрывают голову платком. Более того, из фильмов, которые показываются детям, удаляются все неподобающие, по мнению педагогов, сцены. Это же касается и произведений художественной литературы.

Родные детей заявляют, что вопросы о сексуальном насилии "не просто смущают детей, а развращают, что нарушает их права", поэтому авторы письма требуют перестать следователям "вмешиваться" в дела монастыря.