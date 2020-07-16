Росздравнадзор подал в суд на уральского производителя аппаратов ИВЛ
Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области подал в Арбитражный суд региона два иска о привлечении к административной ответственности АО «Уральский приборостроительный завод», сообщается на портале «Электронное правосудие».
В электронной картотеке суда указано, что по одному из исков Росздравнадзор просит привлечь «УПЗ» к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).
Руководитель ведомства Оксана Федосеева рассказала, что в ходе внеплановой проверки обнаружились нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.
Напомним, в мае Росздравнадзор выпустил указ о приостановке обращения в России аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые выпускает АО «Уральский приборостроительный завод», поскольку 9 и 12 мая текущего года в городских клинических больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли пожары, результатом которых стала гибель шести пациентов.