Росздравнадзор подал в суд на уральского производителя аппаратов ИВЛ

В электронной картотеке суда указано, что по одному из исков Росздравнадзор просит привлечь «УПЗ» к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

Руководитель ведомства Оксана Федосеева рассказала, что в ходе внеплановой проверки обнаружились нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.