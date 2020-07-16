Тагильский священник рассказал о праздновании годовщины смерти царской семьи

По словам Андрея, сегодня в Храме на Крови в Екатеринбурге совершается ночная божественная литургия, а также проходит царский крестный ход.

Незнаю как это будет проходить в этом году. С прихожанами ездим туда обычно, но из-за карантина в этом году не поехали, рассказал TagilCity.ru Андрей Брагин.

Он отметил, что в Нижнем Тагиле проходит всенощное бдение, которое совершается в особые даты и на праздники.

Несмотря на всю трагичность ситуации, для нас это все-таки праздник, потому что в этот день родились святые. То есть эти люди будучи расстрелянными безвинно, родились в небесной жизни. И для нас день мученической кончины — это праздник в честь памяти того святого, которого мы вспоминаем, рассказал священник.

Поэтому сегодня и завтра в память об этих людях будут проходить службы.

Священник считает, что расстреливать царскую семью и ее слуг было бессмысленно, потому что Николай II уже отрекся от политической жизни и не участвовал в ней.

Он просил тех, кто ему сочувствовали, не бороться за политические решения. Об этом есть письмо его дочери, в котором она говорит, что он всех простил и просит, чтобы не добивались его освобождения, тем более бессмысленно убивать детей. Несовершеннолетнего цесаревица понятно — он мог претендовать на престол, княжон, а слуг это бессмысленное кровавое зверское действие, говорит священник.