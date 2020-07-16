Театры Нижнего Тагила получат 624 тысячи рублей на проведение гастролей
Вчера, 22:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тагильским театрам выделили 624 тысячи рублей для организации и проведения гастрольной деятельности. Об этом сообщает портал «Культура Урала».
Сюжеты: Нижний Тагил
Средства поступят из областного бюджета в рамках поддержки учреждений культуры на конкурсной основе. Как следует из документов, Нижний Тагил получит наибольшую сумму среди муниципалитетов Свердловской области.
Каменску-Уральскому, Ирбиту, Краснотурьинску, Первоуральску и Серовскому ГО выделили по 208 тысяч рублей. Новоуральский ГО и Екатеринбург получат по 416 тысяч рублей.
В Пышминском и Серовском ГО на средства из областного бюджета создадут модельные библиотеки. Музеи несколько городов региона получат средства на создание виртуальных проектов.
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