Театры Нижнего Тагила получат 624 тысячи рублей на проведение гастролей

Средства поступят из областного бюджета в рамках поддержки учреждений культуры на конкурсной основе. Как следует из документов, Нижний Тагил получит наибольшую сумму среди муниципалитетов Свердловской области.

Каменску-Уральскому, Ирбиту, Краснотурьинску, Первоуральску и Серовскому ГО выделили по 208 тысяч рублей. Новоуральский ГО и Екатеринбург получат по 416 тысяч рублей.