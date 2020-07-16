Треть опрошенных россиян заявили о высоком риске увольнения

Остальные работники исключают такую вероятность.

Согласно результатам опроса, проведённого фондом "Общественное мнение", 51% респондентов имеют работу, а 31% из них уверены в том, что их не уволят.

16% опрошенных граждан из работающих предположили, что они могут остаться в ближайшие два или три месяца без работы. Половина указали, что вероятность увольнения высокая.

Кроме того, самым популярным каналом поиска работы опрошенные назвали знакомых и сайты с вакансиями.

43% опрошенных ответили, что работают по найму, ещё 4% - предприниматели и 2% - самозанятые. Ещё 2% затруднились ответить, какая у них занятость.

Также данные опроса показали, что бюджетников меньше, чем тех, кто работает в частных компаниях. Их оказалось 19% и 25% соответственно. И ещё 2% затруднились отнести себя к какой-то из категорий.

Среди тех, кто не имеет работы, 2% ответили, что причиной стала пандемия коронавируса, а 5% - другие причины.