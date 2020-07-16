ЦБ РФ выпустил памятную монету ко Дню металлурга с изображением сталевара

Идея сделать серию монет «Человек труда» родилась ещё в 2015 году. И вот результат долгих и сложных переговоров и согласований: с 2020 года Центробанк будет выпускать ограниченными партиями монеты номиналом 10 рублей с изображениями людей разных профессий, написал Балыбердин.