ЦБ РФ выпустил памятную монету ко Дню металлурга с изображением сталевара
Сегодня, 14:37ОбществоФото: личная страница Алексея Балыбердина во "Вконтакте"
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Центральный Банк РФ выпустил ко Дню металлурга памятную монету, на аверсе которой изображен сталевар и надпись «Человек труда». Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.
Идея сделать серию монет «Человек труда» родилась ещё в 2015 году. И вот результат долгих и сложных переговоров и согласований: с 2020 года Центробанк будет выпускать ограниченными партиями монеты номиналом 10 рублей с изображениями людей разных профессий, написал Балыбердин.
Первыми на монетах были изображены металлурги. Депутат добавил, что в 2020 году планируется выпустить еще одну серию. Он отметил, что в будущем на монетах хотелось бы увидеть изображения врачей.
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