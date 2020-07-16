В Екатеринбурге Белая башня получила грант на 12,8 млн рублей на реконструкцию

Башня является памятником конструктивизма. Средства будут выделены Государственному музею архитектуры имени А. В. Щусева. Деньги будут использованы для обследования башни, подготовки проекта реставрации и его согласования.

Ожидается, что на обследование самой башни будет затрачен год. Еще один потребуется на подготовку документации и согласование. Так, сама реконструкция начнется в 2022–2023 году.

В прошлом году командой, занимающейся сохранением объекта, был объявлен сбор средств на реставрацию. Так, за год был собран 1,6 миллиона рублей. Несмотря на получение гранта, деньги также планируется направить на реконструкцию.