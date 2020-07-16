В Екатеринбурге задержали троих молодых людей с поддельными пятитысячными купюрами

По данным оперативников, молодые люди приобрели через интернет 15 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая и расплачивались ими в различных торговых организациях, находящихся в центральном микрорайоне города.

Как сообщили изданию в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 1 июля текущего года сотрудник администрации ресторана быстрого питания «KFC», находящегося по адресу улица 8 Марта, дом 75, сообщил в полицию о том, что один из посетителей попытался расплатиться подозрительной пятитысячной купюрой. Исследование подтвердило, что данная банкнота является поддельной.

Личность подозреваемого в попытке сбыта фальшивки была установлена — им оказался 19-летний местный житель. Полицейские установили, что он и ещё двое молодых людей 20 и 21 года расплачивались фальшивыми купюрами в магазинах города. Задержанным гражданам грозит до восьми лет лишения свободы.