В ГУФСИН прокомментировали заявление заключенной о мошенничестве в ИК Нижнего Тагила

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН, женщина, которая заявила о фактах мошенничества, поступила в ИК недавно и пока не трудоустроена, поскольку ее документы находятся на замене. С жалобами к администрации ИК она не обращалась.

Также там отметили, что осужденные колонии, получающие зарплату, и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены.

Без получения зарплаты осужденные привлекаются к работам по благоустройству, делается это в свободное для заключенных время. Кроме того, в швейных цехах работает система вентиляции для очистки воздуха, а, по данным медработников учреждения, никто не жаловался на обмороки. Питание в исправительном учреждении организовано в соответствии с законодательством.

Также в ГУФСИН рассказали, что беременная заключенная, о которой также упоминалось ранее, находится в декретном отпуске. Она не имеет претензий к руководству ИК, наличие заработной платы в 40 тысяч рублей у осужденных, работающих на швейном производстве исправительного учреждения в Березняках отрицает.