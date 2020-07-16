В Нижнем Тагиле начала работу «горячая линия» по приему в дежурные группы детсадов
Сегодня, 15:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле начала работать «горячая линия», где жители города могут получить ответы на вопросы, касающиеся получения места в дежурных группах детских садов, сообщается на официальном сайте Управления образования города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, всем гражданам, у кого есть вопросы по зачислению детей в дежурную группу муниципальных детских садов, предлагается позвонить по телефонам:
- 8 (3435) 36-36-66
- 8 (3435) 36-36-90
- 8 (3435) 36-36-91
Работа линии осуществляется ежедневно в будние дни с 9.00 до 12.00. Кроме того, на сайте появилась электронная форма для подачи заявления в дежурную группу детского сада.
Ранее одни из тагильчанок пожаловалась губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на то, что в садик попасть сложно. При этом, она утверждала, что детские сады должны работать, на что губернатор ответил, что официального распоряжения о работе детских садов в штатном режиме на данный момент не было.
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