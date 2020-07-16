В Нижнем Тагиле начала работу «горячая линия» по приему в дежурные группы детсадов

Так, всем гражданам, у кого есть вопросы по зачислению детей в дежурную группу муниципальных детских садов, предлагается позвонить по телефонам:

Работа линии осуществляется ежедневно в будние дни с 9.00 до 12.00. Кроме того, на сайте появилась электронная форма для подачи заявления в дежурную группу детского сада.

Ранее одни из тагильчанок пожаловалась губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на то, что в садик попасть сложно. При этом, она утверждала, что детские сады должны работать, на что губернатор ответил, что официального распоряжения о работе детских садов в штатном режиме на данный момент не было.