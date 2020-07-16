В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зафиксировали 21 новый случай заболевания COVID-19

По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было выявлено 349 случаев COVID-19, 21 из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 861 горожанина.