В Свердловской области еще четыре человека скончались от коронавируса
Сегодня, 12:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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За прошедшие сутки в Свердловской области были зарегистрированы четыре летальных случая коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности новая инфекция стала причиной смерти 179 уральцев.
Напомним, что всего по региону было зарегистрировано 349 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в области насчитывается 16 984 случаев заражения.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 20 июля.
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