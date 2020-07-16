Заключенные ИК-6 в Нижнем Тагиле обвинили руководство в мошенничестве

По словам женщины, основным производством в колонии является швейное, которое благодаря большому количеству заказов имеет прибыль. Однако зарплаты значительно ниже заявленных, и не достигают даже уровня МРОТ 12 130 рублей. Реально получаемые суммы могут варьироваться от 36 рублей до шести тысяч.

Причиной такой низкой зарплаты, считает женщина, являются постоянные удержания денег. Его осуществляют за питание, которое финансируется государством, и в месяц на одного заключённого выделяют 34 тысячи рублей. В тоже время заключённые компенсируют коммунальные услуги колонии и собственную одежду.

Чтобы привлечь женщин к работе не выплачивая при этом заработную плату, сотрудники прибегают к различным методам, один из таких использование 106 статьи УИК.

Кроме того, заключенная пожаловалась на тяжелые условия труда — отсутствие проветривания помещения, из-за чего происходят частые обмороки; скудное питание, которое состоит из одной перловки.

По мнению девшки на производстве господствует теневая бухгалтерия имеющая два или три уровня. В пример приводится случай, когда одна из заключенных, находясь на последних сроках беременности вынуждена постоянно работать.