Дегтярев поручил выделить 16 млн для ККБ №1 в Хабаровске

Дегтярев поручил выделить 16 млн для ККБ №1 в Хабаровске
Дегтярев поручил выделить 16 млн для ККБ №1 в Хабаровске
Сегодня, 18:33ОбществоФото: фрагмент видео
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел личную инспекцию работы клинической больницы № 1 им. С. И. Сергеева в краевом центре. Из регионального бюджета было направлено 16 млн рублей для закупки оборудования - девяти аппаратов в отделение гемодиализа.

Данные аппараты заменят исчерпавшее свой ресурс оборудование в специализированном отделении, как пишет vostokmedia.com. Чтобы полностью обновить его, потребуется закупить еще 7 аппаратов, это планируется сделать в 2022 году, как сообщил Дегтярев.

В отделении сейчас в тяжелом состоянии получают лечение 90 человек. Всего процедуру проходят 400 пациентов.

Как рассказал и. о. главврача ККБ № 1 Андрей Субботин, недавно был отремонтирован препарат МРТ, а также восстановлена работа 16-срезового спирально-компьютерного томографа (СКТ), ранее ему не хватало нужных комплектующих. Также Субботин сообщил, что покупка более мощного препарата СКТ позволит больнице стать центром лучевой и рентгенологической диагностики для всего Хабаровского края. Реализация подобного проекта обойдется в 22 млн рублей. Глава региона пообещал поддержать заявку на финансирование.

На базе стационара клинической больницы в настоящее время работает ковидный госпиталь, в котором могут разместиться одновременно 106 человек. В ближайшее время количество мест будет увеличено ещё на 60. Пациенты попадают в него через отдельный вход, чтобы не смешивать потоки.

По словам Субботина, эффективность действий власти (и региональной, и федеральной) в сфере медицины в настоящее время зависит от ее готовности противостоять пандемии и реагировать на ее вызовы.

Одно из старейших медицинских заведений Дальнего Востока - хабаровская клиническая больница № 1 - начала принимать пациентов еще в конце XIX века. Ежегодно она оказывает медицинские услуги более 20 тысячам пациентов, поликлиника на базе больницы обслуживает 140 тысяч человек.

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