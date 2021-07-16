Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продает «Козу» для оплаты штрафов за митинги

Напомним, весной 2021 года Ройзман был осужден за участие в несогласованных митингов. В общей сложности ему было назначено 60 тысяч рублей в качестве штрафов. Еще пять тысяч будет добавлено к этой сумме, если в силу вступит решение о наказании за сотрудничество с нежелательной организацией.