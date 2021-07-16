Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продает «Козу» для оплаты штрафов за митинги

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продает «Козу» для оплаты штрафов за митинги
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продает «Козу» для оплаты штрафов за митинги
Сегодня, 19:48ОбществоФото: станица Евгения Ройзмана на Facebook
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выставил на продажу картину Александра Лысякова под названием «Коза».

Картину он приобрел несколько дней назад. Всего было куплено две картины. Одну он планировал отправить в Музей наивного искусства — это лучший портрет Букашкина, отметил Ройзман.

Александр Лысяков — очень сильный художник. Он один из самых дорогих, и в то же время его на свободном рынке практически нет,рассказал Ройзман Е1.

У экс-мэра осталась одна картина «Коза». Он думал, что с ней делать и тут ему назначили штраф.

Но денег у меня нет. Вот и подумали, чтобы выставить «Козу» на продажу, заключил Евгений Ройзман.

Он добавил, что как только об этом стало известно общественности, ему сразу посыпались предложения. Многие предложили устроить сбор средств, но оставить картину в городе. В результате эту работу он также решил отдать музею.

Напомним, весной 2021 года Ройзман был осужден за участие в несогласованных митингов. В общей сложности ему было назначено 60 тысяч рублей в качестве штрафов. Еще пять тысяч будет добавлено к этой сумме, если в силу вступит решение о наказании за сотрудничество с нежелательной организацией.

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Екатеринбург
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