Экс-руководитель штаба Навального в Екатеринбурге покинул Россию

Бывший руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько переехал из России в Германию вместе со всей семьей. Он заявил, что не вернется на Родину «до наступления прекрасной России будущего».

Экс-координатор штаба Навального* на Урале Алексей Гресько уехал из России в Германию, где когда-то учился. Как он пояснил 66.ru, причиной такого решения стало то, что ему некомфортно из-за того, что он не может свободно говорить какие-то вещи в своей стране. До наступления прекрасной России будущего точно не вернусь, заявил Гресько. При этом он планирует принять участие в голосовании на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. *Штабы Навального внесены в перечень экстремистских организаций и признаны в России иностранными агентами. Напомним, в конце апреля все штабы Навального были распущены. Соратник оппозиционера Навального — руководитель сети региональных штабов Леонид Волков предположил, что большинство из закрывшихся организаций начнут свою работу в качестве новых, независимых образований. Все штабы Навального были распущены

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