Главк СКР на транспорте готовят к ликвидации в Свердловской области

Главк СКР на транспорте готовят к ликвидации в Свердловской области
Главк СКР на транспорте готовят к ликвидации в Свердловской области
Сегодня, 08:48ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По поручению Александра Бастрыкина в Екатеринбург со служебной командировкой прибыл начальник Приволжского следственного управления на транспорте СКР Анатолий Митин. Он провел совещание с сотрудниками и упомянул о слиянии структур в рамках реформы транспортных следственных главков.

На совещании с сотрудниками Анатолий Митин рассказал о предстоящем укрупнении управлений с центром в Нижнем Новгороде, что означает ликвидацию главка в Екатеринбурге как самостоятельной единицы системы СКР с возможным сокращением штата, сообщат Ура.ру со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По его словам, начальник Приволжского следственного управления на транспорте СКР может стать начальником укрупненного главка и сменить на посту генерала юстиции Петра Решетникова.

После реформы, начатой председателем СКР Александром Бастрыкиным, новое подразделение будет называться Центральным. Также будут созданы еще два подразделения — Западное и Восточное.

Пока в СКР от комментариев по вопросам кадровых перестановок воздерживаются.

Напомним, в конце июня 2021 года второй раз за три месяца председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин остался недоволен работой подразделений СК в Свердловской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
Свердловская областьследственный комитетСКРликвидацияАлександр Бастрыкин
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