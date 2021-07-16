Копия памятника Александра II появилась в поселке под Нижним Тагилом

Местные жители в уральском поселке Баранчинский решили восстановить историческую справедливость и вернуть на прежнее место памятник Александру II, сообщает издание «Кушва-онлайн». Памятник — копия того, который был установлен в поселке в XIX веке. Для выполнения восстановительных работ был объявлен народный сбор денежных средств.
На собранные баранчинцами средства удалось воссоздать утраченные фрагменты постамента, сам бюст императора скульпторы выполнили по фотографии прошлого века. Бюст стоит на постаменте с надписью «Царю — мученику. Александру II, императору всероссийскому. 1 марта 1881 года. Усердием баранчинского общества».
В Кушвинском городском округе это уже второй памятник императорам. В прошлом году в Кушве на площади улицы Первомайской был установлен памятник Александру III.
Напомним, установку скульптурной композиции «Святые Благоверные Пётр и Феврония Муромские» в нижнетагильском парке «Народный» установят в сентябре 2021 года.