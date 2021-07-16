Копия памятника Александра II появилась в поселке под Нижним Тагилом

Местные жители в уральском поселке Баранчинский решили восстановить историческую справедливость и вернуть на прежнее место памятник Александру II, сообщает издание «Кушва-онлайн». Памятник — копия того, который был установлен в поселке в XIX веке. Для выполнения восстановительных работ был объявлен народный сбор денежных средств.