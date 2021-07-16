Копия памятника Александра II появилась в поселке под Нижним Тагилом

Копия памятника Александра II появилась в поселке под Нижним Тагилом
Копия памятника Александра II появилась в поселке под Нижним Тагилом
Сегодня, 15:33ОбществоФото: издание «Кушва-онлайн»
В поселке Баранчинский под Нижнем Тагилом 12 июля на свое историческое место вернулся памятник Александру II.

Местные жители в уральском поселке Баранчинский решили восстановить историческую справедливость и вернуть на прежнее место памятник Александру II, сообщает издание «Кушва-онлайн». Памятник — копия того, который был установлен в поселке в XIX веке. Для выполнения восстановительных работ был объявлен народный сбор денежных средств.

Памятник Александру II в Баранчинском
Фото:издание «Кушва-онлайн»

На собранные баранчинцами средства удалось воссоздать утраченные фрагменты постамента, сам бюст императора скульпторы выполнили по фотографии прошлого века. Бюст стоит на постаменте с надписью «Царю — мученику. Александру II, императору всероссийскому. 1 марта 1881 года. Усердием баранчинского общества».

В Кушвинском городском округе это уже второй памятник императорам. В прошлом году в Кушве на площади улицы Первомайской был установлен памятник Александру III.

Напомним, установку скульптурной композиции «Святые Благоверные Пётр и Феврония Муромские» в нижнетагильском парке «Народный» установят в сентябре 2021 года.

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Пригород
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