Латвийский банк-банкрот требует продать отель Four Elements в Екатеринбурге

Латвийский банк-банкрот требует продать отель Four Elements в Екатеринбурге
Латвийский банк-банкрот требует продать отель Four Elements в Екатеринбурге
Сегодня, 17:02ОбществоФото: Официальный сайт отеля Hotel Four Elements Екатеринбург
Латвийский банк-банкрот PNB Banka требует через суд продать отель Four Elements в центре Екатеринбурга в счет погашения кредитов.

Four Elements hotels ранее работали под брендом Hilton и принадлежали компании «Бизнес-Контакт», сообщает издание «Бизнес журнал Урал». Несколько раз у компаний, которые управляют сетью отелей, менялся собственник. В 2020 году им стал столичный предприниматель Михаил Зайцев, а в марте 2021 года управлять сетью стала предприниматель Наталья Павлова.

В 2019 году латвийский банк столкнулся с неплатежеспособностью и решил продать гостиницы в Екатеринбурге, Перми и Кирове. Эти организации брали займы у банка. Через продажу гостиниц банк намеревается вернуть одолженные деньги. По прогнозам экспертов, у PNB Banka шансов на положительные иски в суде минимальные. Так как права залогодержателей были проданы независимым лицам, когда требования комиссии рынка финансов и капитала были выполнены.

Напомним, Латвийский банк Norvik судится за отель Four Elements в Екатеринбурге. В руководстве второй раз за год поменялись владельцы.

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