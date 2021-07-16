Латвийский банк-банкрот требует продать отель Four Elements в Екатеринбурге

Four Elements hotels ранее работали под брендом Hilton и принадлежали компании «Бизнес-Контакт», сообщает издание «Бизнес журнал Урал». Несколько раз у компаний, которые управляют сетью отелей, менялся собственник. В 2020 году им стал столичный предприниматель Михаил Зайцев, а в марте 2021 года управлять сетью стала предприниматель Наталья Павлова.
В 2019 году латвийский банк столкнулся с неплатежеспособностью и решил продать гостиницы в Екатеринбурге, Перми и Кирове. Эти организации брали займы у банка. Через продажу гостиниц банк намеревается вернуть одолженные деньги. По прогнозам экспертов, у PNB Banka шансов на положительные иски в суде минимальные. Так как права залогодержателей были проданы независимым лицам, когда требования комиссии рынка финансов и капитала были выполнены.
Напомним, Латвийский банк Norvik судится за отель Four Elements в Екатеринбурге. В руководстве второй раз за год поменялись владельцы.