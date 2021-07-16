Латвийский банк-банкрот требует продать отель Four Elements в Екатеринбурге

В 2019 году латвийский банк столкнулся с неплатежеспособностью и решил продать гостиницы в Екатеринбурге, Перми и Кирове. Эти организации брали займы у банка. Через продажу гостиниц банк намеревается вернуть одолженные деньги. По прогнозам экспертов, у PNB Banka шансов на положительные иски в суде минимальные. Так как права залогодержателей были проданы независимым лицам, когда требования комиссии рынка финансов и капитала были выполнены.