К депутату думы Екатеринбурга Киселеву пришла домой полиция

Полиция приходила на дом к депутату гордумы Екатеринбурга Константину Киселеву. Причины ему силовики не объяснили, но сам он считает, что причиной стало его выдвижение на выборы в свердловское Заксобрание.

Вечером 15 июля Киселеву позвонил майор отдела полиции № 5 и сообщил, что не застал его дома около 20.00. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что целью звонка стало его участие в митингах. Киселев ответил, что участвовал, но удивился звонку. Он объяснил представителю правопорядка, что все суды уже прошли, штраф за «желание сделать научный доклад на конференции независимых депутатов» оплачен. Кроме того, за участие в митингах он должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. После этого полицейский сказал, что силовики проверяют место жительства депутата. Охренеть!!! Мой телефон прослушивается всеми возможными спецслужбами. Я постоянно публикую: где, с кем, что. Мой велосипед — единственный депутатский транспорт. И они не знают, где я живу? Бред. Они знают, где я в любой момент времени. Майор на дом — идиотизм в степени, написал Киселев.

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