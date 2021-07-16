Минеева: Диалог с московскими властями способствовал отмене QR-кодов для общепита

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева отметила, что разговор между представителями власти и предпринимателями позволил отменить обязательные QR-коды для заведений общественного питания столицы.

Как сообщает tass.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов с 19 июля становится необязательной в связи с нормализацией эпидситуации и хорошей динамикой вакцинации в городе. «Диалог бизнеса и власти работает: действие обязательных QR-кодов для заведений общепита отменено. Этот результат достигнут благодаря аргументированным доводам бизнеса и объективной оценке ситуации властями. Недавние меры по стимулированию вакцинации также сработали», — сказала Татьяна Минеева. По словам бизнес-омбудсмена, сфера общественного питания будет восстанавливаться постепенно. «Летние веранды выполнили свою задачу и дали возможность ресторанам и кафе продержаться на плаву, но они смогли обеспечивать не больше 30-40% от обычного оборота даже при полной загруженности», — пояснила она. Ранее Татьяна Минеева оценила решение властей, согласно которому постояльцам гостиниц разрешили пользоваться услугами ресторанов без QR-кода. Как отметила бизнес-омбудсмен, ранее с такой инициативой обращалась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Минеева назвала это решение глотком свежего воздуха для владельцев гостиниц, которые и так пострадали в коронавирусный год. С 28 июня посещать предприятия общепита в Москве могут только те, кто привился вакциной против коронавируса, переболел инфекцией в течение шести последних месяцев или имеет отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов. Для подтверждения на входе гости предъявляют специальный QR-код. Исключение касается летних веранд, которые могут принимать посетителей в обычном режиме. Сообщается, что проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек по-прежнему запрещено, если организаторы не используют систему QR-кодов. Специалисты заявляют, что ситуация с коронавирусом в столице улучшилась. Если еще несколько недель назад в городе выявляли свыше 60 случаев в сутки на каждые 100 000 жителей, то сейчас — около 40. В Подмосковье показатель пока превышает 30, но в последние дни начал снижаться. Темпы роста заболеваемости в Москве с 28 июня являются отрицательными, а коэффициент распространения инфекции остается ниже 1 в течение 10 дней подряд. В Подмосковье коэффициент не превышает 1 с 8 июля, а темпы прироста заболеваемости стали отрицательными неделю назад.

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