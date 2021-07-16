Минеева: Защита прав адвокатов в интересах предпринимателей

Минеева: Защита прав адвокатов в интересах предпринимателей
Минеева: Защита прав адвокатов в интересах предпринимателей
Сегодня, 19:32ОбществоФото: youtube.com
Московский уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева заявила, что в России необходимо повышать уровень защиты прав адвокатов, потому что это в интересах бизнеса.

По сообщению издания gorod55.ru, четырнадцатого июля состоялась конференция «Основные препятствия в деятельности адвокатов при защите прав и законных интересов предпринимателей». Минеева напомнила, что работа бизнес-омбудсмена неразрывно связана с взаимодействием с правозащитниками.

На конференции основной темой стало обсуждение проблем, с которыми чаще всего сталкиваются адвокаты, представляющие интересы предпринимателей. На практике в РФ часто встречаются случаи, когда при защите прав представителей бизнеса нарушается действующее законодательство.

По словам Татьяны Минеевой, на данный момент в Российской Федерации есть несколько системных проблем, с которыми адвокаты сталкиваются при защите предпринимателей. Наиболее актуальной является нарушение адвокатской тайны при обыске у правозащитников, защищающих интересы бизнеса. Также достаточно часто встречаются случаи, когда адвокатов пытаются привлечь к уголовной и гражданско-правовой ответственности, включая претензии к размеру оплаты адвокатских услуг.

Московский бизнес-омбудсмен подчеркнула, что кроме перечисленных в России есть еще проблемы. Так, необходимо выделить нарушение принципа состязательности при производстве по уголовному делу, а также незаконное отстранение от работы и ограничение на общение с подзащитными, которые находятся в следственном изоляторе или исправительной колонии. По словам правозащитников, эти проблемы негативно сказываются на защите конфиденциальных данных.

Стоит отметить, что в конференции приняло участие свыше ста человек. Присутствующие обсудили озвученные проблемы на конкретных примерах нарушения прав правозащитников.

«Все это создает обеспокоенность делового сообщества и требует разрешения. Воспрепятствование адвокатской деятельности недопустимо и запрещено законом. В интересах защиты бизнеса нужно повышать и уровень защиты гарантий и прав адвокатов», — отметила Татьяна Минеева. По ее словам, наличие этих гарантий заметно повышает уровень уверенности предпринимателей в безопасности ведения бизнеса.

На конференции бизнес-омбудсмен Минеева напомнила, что в России есть специальная экосистема уполномоченного, и на ее базе создали Институт pro bono, где оказывается правовая помощь. В его состав входит свыше ста семидесяти представителей адвокатского сообщества.

По окончании конференции присутствующие сделали вывод о важности помощи государства адвокатскому сообществу. Эксперты считают, что эффективность деятельности адвокатов зависит от того, как власти занимаются реализацией их прав.

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