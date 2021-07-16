Общественные слушания по реконструкции Западных очистных сооружений пройдут в Тагиле

Общественные слушания по реконструкции Западных очистных сооружений пройдут в Тагиле
Общественные слушания по реконструкции Западных очистных сооружений пройдут в Тагиле
Сегодня, 19:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Общественные слушания, на которых будет обсуждаться реконструкция Западной системы очистных сооружений, пройдут в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев.

Слушания запланированы на 25 августа с 10.00 до 12.00 часов. На них будут затрагиваться вопросы, которые касаются воздействия проекта на окружающую среду, материалы данного воздействия, а также проектная документация.

Заказчиком проведения общественных обсуждений определено ООО «Водоканал-НТ», а ответственным за проведение является отдел по экологии и природопользованию администрации города.

Напомним, общая площадь объекта составляет 658,5 тысячи квадратных метров. Согласно конкурсной документации, фактическая среднесуточная производительность сооружений составляет 100 тысяч кубических метров воды. Однако требуется разработка системы с производительностью в 145 тысяч кубических метров с учетом перспективы развития.

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