Обвиняемая в поджоге бездомного екатеринбурженка отправлена в СИЗО

Обвиняемая в поджоге бездомного екатеринбурженка отправлена в СИЗО
Обвиняемая в поджоге бездомного екатеринбурженка отправлена в СИЗО
Сегодня, 18:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
33-летняя екатеринбурженка, обвиняемая в поджоге бездомного молодого человека, отправлена в СИЗО до 24 августа 2021 года.

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 10 дней. Анна Шехерева обвиняется в умышленном причинении смерти с особой жестокостью другому человеку из хулиганских побуждений, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, инцидент произошел в конце мая 2021 года. По предварительной информации, девушка выпивала на улице со знакомым, а потом облила его горючей жидкостью и подожгла. Мужчина получил 60% ожогов тела и скончался в больнице. Обвиняемая находилась в розыске около 1,5 месяцев. Она была задержана 15 июля.

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