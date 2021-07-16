Обвиняемая в поджоге бездомного екатеринбурженка отправлена в СИЗО

Напомним, инцидент произошел в конце мая 2021 года. По предварительной информации, девушка выпивала на улице со знакомым, а потом облила его горючей жидкостью и подожгла. Мужчина получил 60% ожогов тела и скончался в больнице. Обвиняемая находилась в розыске около 1,5 месяцев. Она была задержана 15 июля.