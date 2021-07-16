Осталась дочь: что известно об обвиняемой в поджоге бездомного екатеринбурженке

Соседка рассказала, что Анна незамужняя, а ее дочь ходит во второй класс. Женщина подчеркивает, что не слышала о том, где работает обвиняемая, однако видела, что у Шехеревой имеются проблемы с алкоголем, сообщает Е1. Соседи отмечают, что не замечали за екатеринбурженкой странного поведения. В Следственном комитете считают, что мотивом преступления стало желание «противопоставить себя обществу».
На момент происшествия вместе с Шехеревой был 34-летний Александр. Соседи считают, что он является молодым человеком обвиняемой. Информация правоохранителей гласит, что мужчина с начала и до конца видел момент поджога. На данный момент обвинение ему не предъявлено.
По словам соседей, уралец имел несколько судимостей, также в последнее время он не работал.
Полиция к нему частенько приходила, он, бывало, не открывал,рассказал один из соседей.
Напомним, инцидент произошел в конце мая 2021 года. По предварительной информации, девушка выпивала на улице со знакомым, а потом облила его горючей жидкостью и подожгла. Мужчина скончался в больнице. Екатеринбурженка была отправлена в СИЗО до 24 августа 2021 года.