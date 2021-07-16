Осталась дочь: что известно об обвиняемой в поджоге бездомного екатеринбурженке

Осталась дочь: что известно об обвиняемой в поджоге бездомного екатеринбурженке
Осталась дочь: что известно об обвиняемой в поджоге бездомного екатеринбурженке
Сегодня, 21:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
У 33-летней жительницы Екатеринбурга, которая обвиняется в поджоге бездомного молодого человека, осталась дочь. По словам соседки Анны Шехеревой, у нее были проблемы с алкоголем.

Соседка рассказала, что Анна незамужняя, а ее дочь ходит во второй класс. Женщина подчеркивает, что не слышала о том, где работает обвиняемая, однако видела, что у Шехеревой имеются проблемы с алкоголем, сообщает Е1. Соседи отмечают, что не замечали за екатеринбурженкой странного поведения. В Следственном комитете считают, что мотивом преступления стало желание «противопоставить себя обществу».

На момент происшествия вместе с Шехеревой был 34-летний Александр. Соседи считают, что он является молодым человеком обвиняемой. Информация правоохранителей гласит, что мужчина с начала и до конца видел момент поджога. На данный момент обвинение ему не предъявлено.

По словам соседей, уралец имел несколько судимостей, также в последнее время он не работал.

Полиция к нему частенько приходила, он, бывало, не открывал,рассказал один из соседей.

Напомним, инцидент произошел в конце мая 2021 года. По предварительной информации, девушка выпивала на улице со знакомым, а потом облила его горючей жидкостью и подожгла. Мужчина скончался в больнице. Екатеринбурженка была отправлена в СИЗО до 24 августа 2021 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
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