Подозреваемая в сожжении друга заживо задержана в Екатеринбурге

Подозреваемая в сожжении друга заживо задержана в Екатеринбурге
Подозреваемая в сожжении друга заживо задержана в Екатеринбурге
Сегодня, 09:17ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Объявленную в розыск свердловчанку Анну Шехереву задержали в Екатеринбурге. Девушка подозревается в убийстве знакомого путем сожжения.

Анну Шехереву, объявленную в июне 2021 года в розыск по подозрению в убийстве, задержали в Екатенинбурге, сообщает Е1 со ссылкой на осведомленный источник.

Девушка в конце мая распивала спиртное со знакомым молодым человеком на улице Луначарского, а затем облила его горючей жидкостью и подожгла.

Мужчина получил 60% ожогов тела, и в последствии скончался в больнице.

Также сотрудники полиции разыскиваю свидетеля преступления — 34-летнего Александра Неуймина которые также скрывается от правоохранителей.

Напомним, подозреваемую в убийстве жительницу Екатеринбурга и свидетеля преступления объявили в розыск на Урале в конце июня 2021 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
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