Подозреваемая в сожжении друга заживо задержана в Екатеринбурге

Анну Шехереву, объявленную в июне 2021 года в розыск по подозрению в убийстве, задержали в Екатенинбурге, сообщает Е1 со ссылкой на осведомленный источник.
Девушка в конце мая распивала спиртное со знакомым молодым человеком на улице Луначарского, а затем облила его горючей жидкостью и подожгла.
Мужчина получил 60% ожогов тела, и в последствии скончался в больнице.
Также сотрудники полиции разыскиваю свидетеля преступления — 34-летнего Александра Неуймина которые также скрывается от правоохранителей.
Напомним, подозреваемую в убийстве жительницу Екатеринбурга и свидетеля преступления объявили в розыск на Урале в конце июня 2021 года.