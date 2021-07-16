Пьяный мужчина ограбил и пытался убить женщину-таксиста под Сысертью

Пьяный мужчина ограбил и пытался убить женщину-таксиста под Сысертью
Пьяный мужчина ограбил и пытался убить женщину-таксиста под Сысертью
Сегодня, 09:38ОбществоФото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Угрожавшего убийством женщине-водителю такси свердловчанина приговорили к 10 годам лишения свободы. Мужчина в конце сентября 2020 года напал на женщину, а затем скрылся на ее автомобиле.

26-летнего мужчину по решению суда признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и ограничением свободы на 2 года.

Следователи доказали, что в сентябре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел в такси и по пути попросил водителя остановиться под надуманным предлогом в малолюдном месте в селе Щелкун Сысертского района.

После остановки обвиняемый попытался задушить женщину-водителя и избил ее. Завершить задуманное убийство ему помешал случайный прохожий. Чтобы скрыться, мужчина угнал автомобиль такси, а затем похитил из салона телефоны, деньги и ценные вещи.

Женщина-таксист осталась жива благодаря во время оказанной медпомощи.

Напомним, в начале апреля 2021 года пьяный пассажир напал на женщину — водителя такси в Нижнем Тагиле. Он не только избил ее, но и повредил автомобиль. За это дебошира оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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