Смерть и рождение россияне смогут зарегистрировать на Госуслугах

Смерть и рождение россияне смогут зарегистрировать на Госуслугах
Смерть и рождение россияне смогут зарегистрировать на Госуслугах
Сегодня, 12:17ОбществоФото: Евгения Гаева
В дистанционном формате начнут регистрировать смерть и рождение жителей России через портал Госуслуги. Новые сервисы должны быть запущены в работу в 2022 году.

Новая модель регистрации рождения и смерти через портал госуслуг появится в России в следующем году, сообщает пресс-службе Министерства юстиции РФ.

В данный момент в ведомстве завершена подготовка нормативной правовой базы для внедрения новой системы дистанционной регистрации актов гражданского состояния.

После того, как она заработает, гражданам не нужно будет посещать органы ЗАГС. Зарегистрировать смерть или рождение можно будет, подав заявление через портал госуслуг в электронной форме. Сведения о зарегистрированном акте ЗАГС направит в личный кабинет заявителя.

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