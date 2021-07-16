Сотрудник скандального ДЭУ в Екатеринбурге уволен после жалоб в прокуратуру и СК

Машинист ДЭУ Ленинского района в Екатеринбурге уволен из управления после его сообщений в прокуратуру и следственный комитет о нарушениях со стороны начальства.

16 июля мужчина вернулся на работу после отпуска, чтобы оформить больничный из-за болезни сына. Однако вместо этого он получил уведомление об увольнении, пишет Znak со ссылкой на самого сотрудника. В документе сказано, что увольнение применяется в качестве дисциплинарного взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка. Ранее руководство заявляло, что сотрудникам нельзя снимать видео на предприятии. При этом мужчина заявлял, что у него есть такое право, согласно Конституции РФ. Решение об увольнении он планирует обжаловать через суд и обратиться с еще одной жалобой в прокуратуру. Напомним, сотрудники ДЭУ написали обращение в прокуратуру региона, управление ФСБ и администрацию президента на «воровство и растраты» со стороны руководителей. Среди нарушений — загрузка машин для вывоза снега щебнем для увеличения веса, работа автомобилей на даче руководства и сокращение зарплат. Прокуратура в результате выявила нарушения и вынесла предписание об их устранении.

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