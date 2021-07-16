Спасшую утопающих Дарью Агупову из Екатеринбурга посмертно наградят Орденом мужества

Дарью Агупову посмертно наградят Орденом мужества

Дарью Агупову из Екатеринбурга, которая в начале июля спасла тонущих маму с ребенком, посмертно наградят Орденом мужества. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава Свердловской области сообщил на своей странице в Instagram, что принял решение представить Дарью Агупову из Екатеринбурга к награде за спасение утопающих. Евгений Куйвашев отметил, что девушка героически спасла два жизни ценой собственной. Это большая трагедия. Молодая девушка, мама шестилетнего сына, у которой впереди была целая жизнь, спасла двух человек, пожертвовав собой. Ей было всего 36. Я представил Дарью Агупову к Ордену Мужества. Посмертно, написал Евгений Владимирович. Напомним, 36-летняя екатеринбурженка Дарья Агупова, которая в 3 июля вытащила из воды тонувших женщину с 2-летним ребенком в Дегтярске, скончалась в больнице после операции на ноге. Спасшая тонущую женщину с ребёнком и сломавшая ногу екатеринбурженка умерла Спасшая тонущую женщину с ребёнком и сломавшая ногу екатеринбурженка умерла

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter