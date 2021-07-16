Спасшую утопающих Дарью Агупову из Екатеринбурга посмертно наградят Орденом мужества

Спасшую утопающих Дарью Агупову из Екатеринбурга посмертно наградят Орденом мужества
Спасшую утопающих Дарью Агупову из Екатеринбурга посмертно наградят Орденом мужества
Сегодня, 13:41ОбществоФото: страница Дарьи Агуповой во "ВКонтакте"

Дарью Агупову посмертно наградят Орденом мужества

Дарью Агупову из Екатеринбурга, которая в начале июля спасла тонущих маму с ребенком, посмертно наградят Орденом мужества. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава Свердловской области сообщил на своей странице в Instagram, что принял решение представить Дарью Агупову из Екатеринбурга к награде за спасение утопающих.

Евгений Куйвашев отметил, что девушка героически спасла два жизни ценой собственной.

Это большая трагедия. Молодая девушка, мама шестилетнего сына, у которой впереди была целая жизнь, спасла двух человек, пожертвовав собой. Ей было всего 36. Я представил Дарью Агупову к Ордену Мужества. Посмертно, написал Евгений Владимирович.

Напомним, 36-летняя екатеринбурженка Дарья Агупова, которая в 3 июля вытащила из воды тонувших женщину с 2-летним ребенком в Дегтярске, скончалась в больнице после операции на ноге.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевобществонаградаорденспасение утопающегоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы