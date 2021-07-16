Суд снова отказал возбуждении дела на сотрудников СОБРа по делу Таушанкова

Суд снова отказал возбуждении дела на сотрудников СОБРа по делу Таушанкова
Суд снова отказал возбуждении дела на сотрудников СОБРа по делу Таушанкова
Сегодня, 15:19ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Суд снова отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СОБРа по делу Владимира Таушанкова, который был убит во время штурма его квартиры на ЖБИ в Екатеринбурге.

Заседание прошло 15 июля 2021 года, а сегодня было вынесено решение, пишет Е1 со ссылкой на адвоката семьи Алексея Бушмакова.

Семья настаивает на возбуждении и расследовании дела. Однако прокурор, по словам адвоката, выступает против. В качестве основания он приводит анализ фактов, в которых он не усмотрел оснований для возбуждения дела. Ту же позицию занял следователь.

Судья нам отказала, и сейчас мы обжалуем это постановление и все решения приобщим к делу в ЕСПЧ. Европейский суд будет решать, какие вопросы задавать российским властям по этому делу, рассказал Бушмаков.

Напомним, Владимир Таушанков погиб в ночь на 1 июня 2020 года в своей квартире на ЖБИ. Перед этим он похитил из строительного магазина четыре рулона обоев. После этого он оказывал сопротивление полиции, а также сотрудникам ОМОНа, вызванным на подмогу.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судуголовное делоЕкатеринбургСОБРВладимир Таушанков
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы