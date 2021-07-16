Суд снова отказал возбуждении дела на сотрудников СОБРа по делу Таушанкова

Суд снова отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СОБРа по делу Владимира Таушанкова, который был убит во время штурма его квартиры на ЖБИ в Екатеринбурге.

Заседание прошло 15 июля 2021 года, а сегодня было вынесено решение, пишет Е1 со ссылкой на адвоката семьи Алексея Бушмакова. Семья настаивает на возбуждении и расследовании дела. Однако прокурор, по словам адвоката, выступает против. В качестве основания он приводит анализ фактов, в которых он не усмотрел оснований для возбуждения дела. Ту же позицию занял следователь. Судья нам отказала, и сейчас мы обжалуем это постановление и все решения приобщим к делу в ЕСПЧ. Европейский суд будет решать, какие вопросы задавать российским властям по этому делу, рассказал Бушмаков. Напомним, Владимир Таушанков погиб в ночь на 1 июня 2020 года в своей квартире на ЖБИ. Перед этим он похитил из строительного магазина четыре рулона обоев. После этого он оказывал сопротивление полиции, а также сотрудникам ОМОНа, вызванным на подмогу.

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