Свыше 200 обращений поступило Куйвашеву за три дня от жителей Каменска-Уральского

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 15 июля побывал в Каменске-Уральском. Накануне визита он попросил жителей написать о проблемах, которые их волнуют. В итоге в адрес губернатора поступило свыше 200 обращений.

Поделится проблемами жителей Каменска-Уральского на своей странице в Instagram попросил руководитель Сврдловской области Евгений Куйвашев. До момента рабочего визита в город ему поступило около 200 обращений от местных жителей — как в комментариях под постом, так и в виде писем в приемную губернатора. Как отметил сам Куйвашев, чаще всего ему писали жители большого двора на улицах Исетская, Каменская, Бугарева и Алюминиевая в Каменске-Уральском, где проживает около 800 человек. Жители попросили главу региона помочь им с благоустройством. Мы с главой города сегодня посмотрели этот двор, пообщались с активистами. Думаю, за год его можно полностью отремонтировать. По просьбе жителей мы установим во дворе скамейку с табличкой в память о писателе Анатолии Алексине. Он жил в Каменске-Уральском в годы войны. В августе следующего года я снова приеду сюда и проверю, как выполнены работы, написал Кувашев в Instagram. Также немало вопросов поступило в адрес губернатора по поводу организации медпомощи, нехватки кадров в больницах. Куйвашев сообщил, что в скором времени приедет в Первоуральск. Он призвал местных жителей тоже рассказать о проблемах, существующих в городе, написав в директ или оставив комментарии под постом. Напомним, во время визита в Каменск-Уральский губернатор Свердловской области побывал на базе «Металлист», где открылся первый и пока единственный в регионе тренажер для гребцов. Единственный на Среднем Урале тренажер для гребцов открылся в Каменске-Уральском

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