У привитых Pfizer вырабатывается в 10 раз больше антител по сравнению с Sinovac

Издание South China Morning Post опубликовало результаты исследований эффективности вакцин Pfizer и Sinovac. Американская разработка от коронавируса показала лучшие результаты: после вакцинации Pfizer у пациентов вырабатывалось в среднем в 10 раз больше антител, чем у тех, кто привился китайским препаратом Sinovac.

Как сообщает сайт 360tv.ru, в научной статье дана ссылка на исследование в Университете Гонконга, которое и подтвердило такое значительное отличие действия вакцин. Стоит отметить, что у привитых Sinovac уровень антител примерно равняется тому, который вырабатывается у пациентов, перенесших COVID-19. Недостаточный уровень выработки антител, который сейчас показывает вакцинирование Sinovac, требует поиска альтернативных решений. В частности, рассматривается возможность проведения ревакцинации для тех граждан, которые привиты китайским препаратом. Ученые смогли установить, что прямой связи между количеством белков, образующихся в организме для борьбы с вирусом, и уровнем иммунной защиты, не наблюдается. Однако исследователи находят все больше подтверждений тому, что высокий уровень белков в большинстве случаев обеспечивает более надежную и долгосрочную защиту. Но даже средний уровень защиты лучше, чем его полное отсутствие.

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