Ввести в стране двухнедельный карантин из-за COVID-19 попросили Владимира Путина

С требованием принять меры по поддержке населения и экономики к президенту обратился председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, сообщается на официальном сайте партии.
Инициатор отметил, что двухнедельные выходные должны быть полностью оплачиваемыми. А всем сотрудникам, ушедшим в вынужденным отпуск, необходимо компенсировать за этот период не менее половины средней заработной платы. При этом выплаты должно осуществлять государство, а не работодатели.
Напомним, в очередной раз за текущий месяц 15 июля в России был побит суточный рекорд смертности от коронавируса. Ежедневно в стране регистрируется порядка 25 новых случаев заболевания.