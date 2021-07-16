Ввести в стране двухнедельный карантин из-за COVID-19 попросили Владимира Путина

Ввести в стране двухнедельный карантин из-за COVID-19 попросили Владимира Путина
Ввести в стране двухнедельный карантин из-за COVID-19 попросили Владимира Путина
Сегодня, 15:51ОбществоФото: kremlin.ru

Двухнедельный карантин попросили ввести в России Путина

С просьбой ввести в стране двухнедельный карантин из-за коронавируса к главе государства обратился председатель партии «Яблоко».

С требованием принять меры по поддержке населения и экономики к президенту обратился председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, сообщается на официальном сайте партии.

Инициатор отметил, что двухнедельные выходные должны быть полностью оплачиваемыми. А всем сотрудникам, ушедшим в вынужденным отпуск, необходимо компенсировать за этот период не менее половины средней заработной платы. При этом выплаты должно осуществлять государство, а не работодатели.

Напомним, в очередной раз за текущий месяц 15 июля в России был побит суточный рекорд смертности от коронавируса. Ежедневно в стране регистрируется порядка 25 новых случаев заболевания.

Сюжеты:
Коронавирус
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