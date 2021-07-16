Ввести в стране двухнедельный карантин из-за COVID-19 попросили Владимира Путина

Инициатор отметил, что двухнедельные выходные должны быть полностью оплачиваемыми. А всем сотрудникам, ушедшим в вынужденным отпуск, необходимо компенсировать за этот период не менее половины средней заработной платы. При этом выплаты должно осуществлять государство, а не работодатели.