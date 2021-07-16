За сожжение бездомного заживо екатеринбурженке грозит до 20 лет тюрьмы

Девушка обвиняется в убийстве с особой жестокостью, совершенном из хулиганских побуждений. По версии следствия, 24 мая она подожгла человека.
Обвиняемая находилась возле одного из домов на улице Луначарского в Екатеринбурге. Она увидела, как 22-летний молодой человек бездомный спит на улице.
Действуя из хулиганских побуждений, обвиняемая, желая противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим, решила совершить убийство, сообщили в Следственном комитете.
Там уточнили, что девушка облила горючей жидкостью парня из стоявших рядом бутылок, а потом подожгла зажигалку. Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован. На следующий день он скончался.
Девушка скрылась с места происшествия. Она была объявлена в розыск. В результате 15 июля она была задержана на Уралмаше. СКР подал ходатайство, чтобы обвиняемая была заключена под стражу на время следствия.