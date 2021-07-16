За сожжение бездомного заживо екатеринбурженке грозит до 20 лет тюрьмы

За сожжение бездомного заживо екатеринбурженке грозит до 20 лет тюрьмы
За сожжение бездомного заживо екатеринбурженке грозит до 20 лет тюрьмы
Сегодня, 14:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
До 20 лет колонии грозит 33-летней жительнице Екатеринбурга за сожжение бездомного молодого человека заживо.

Девушка обвиняется в убийстве с особой жестокостью, совершенном из хулиганских побуждений. По версии следствия, 24 мая она подожгла человека.

Обвиняемая находилась возле одного из домов на улице Луначарского в Екатеринбурге. Она увидела, как 22-летний молодой человек бездомный спит на улице.

Действуя из хулиганских побуждений, обвиняемая, желая противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим, решила совершить убийство, сообщили в Следственном комитете.

Там уточнили, что девушка облила горючей жидкостью парня из стоявших рядом бутылок, а потом подожгла зажигалку. Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован. На следующий день он скончался.

Девушка скрылась с места происшествия. Она была объявлена в розыск. В результате 15 июля она была задержана на Уралмаше. СКР подал ходатайство, чтобы обвиняемая была заключена под стражу на время следствия.

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происшествиеарестЕкатеринбург
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