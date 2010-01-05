1,5 тысячи населенных пунктов в России обесточены из-за шквалистых ветров
16 августа 2010, 07:35ОбществоОльга
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Почти 1,5 тысячи населенных пунктов обесточены на северо-западе России из-за прохождения холодного фронта со шквалистым усилением ветра.
По территории ряда субъектов Северо-Западного федерального округа накануне прошел холодный фронт, сопровождаемый сильными порывами ветра.
В результате непогоды в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областях оказались обесточены 1490 населенных пунктов, в которых проживают в общей сложности 93 тысячи 841 человек, сообщает «Итар-Тасс».
В пострадавших регионах работают ремонтные бригады, которые ликвидируют последствия прохождения грозового фронта.
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