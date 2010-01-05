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1,5 тысячи населенных пунктов в России обесточены из-за шквалистых ветров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,5 тысячи населенных пунктов в России обесточены из-за шквалистых ветров

16 августа 2010, 07:35ОбществоОльга
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