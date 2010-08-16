Джеймс Кэмерон отмечает день рождения на Байкале

Кэмерон погрузился на глубину в двести метров и обследовал береговую линию озера. Это подводное путешествие Кэмерон совершил с австралийским исследователем, участником глубоководной экспедиции "Арктика 2007" Майклом МакДауэллом и автором книги "Аватар. Иллюстрированный путеводитель по Пандоре" Марией Вильхельм.