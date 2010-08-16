Еще один пожар начался на Среднем Урале

Как сообщили "УралПолит.Ru" в пресс-службе главного управления МЧС России по свердловской области, по последним данным площадь пожара составляет порядка 40 га. В МЧС отмечают, что угрозы от пожара для близлежащего города Верхний Тагил нет. В настоящее время работники заповедника и лесничества расчищают автодорогу для проезда пожарной техники и доставки личного состава к месту пожара. Подготовлена группировка в количестве 60 человек на тушение данного пожара.