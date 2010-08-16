Губернатор просит не допускать к тушению лесов неподготовленных людей
16 августа 2010, 16:12ОбществоОльга
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"Я понимаю, что помочь в тушении пожаров хотят многие, но необученных людей в лесу быть не должно", - отметил Александр Мишарин.
Сегодня на тушении пожаров задействованы более 4 тысяч человек. Среди них - специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Челябинской областей и других регионов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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