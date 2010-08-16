Канал НТВ назвал Лукашенко психопатом (видео)

В июле в эфире этого же телеканала вышли в эфир две предыдущих части этого фильма. Фильм содержит резкую критику Лукашенко. В нем рассказывается о бизнесе семьи Александра Лукашенко.

В фильме приводятся выдержки из заключения психиатра Дмитрия Щигельского, поставившего диагноз белорусскому правителю еще 10 лет назад. Для более полной картины диагноз комментируют специалисты московского Института психиатрии имени Сербского (на 6ой минуте видео).

В Беларуси вместо "Крестного батьки-3" на НТВ шел фильм об актере Михаиле Боярском.