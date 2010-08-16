Немец ездил на машине без прав полвека
16 августа 2010, 16:03ОбществоОльга
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50 лет ездил на машине без прав гражданин Германии. Это выяснили полицейские города Оберхаузен.
Как пишет ГородФМ, пенсионер ехал в магазин и решил срезать путь, повернув через сплошную разметку. На требование полиции предъявить документы пенсионер сообщил, что водительские права он потерял.
Выяснилось, что документы у него изъяли еще в 1959 году за вождение в нетрезвом виде. Запрет для него действует до июня 2031 года. Этот срок заканчивается ровно за день до его 100-го дня рождения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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